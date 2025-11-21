Видео
Сегодня, 17:24

«Акрон» — «Сочи»: Зиньковский и Игнатов сыграют с первых минут, Дзюба — в запасе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и «Сочи» в 16-м туре РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало — в 18.30 по московскому времени.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Неделчару, Эсковаль, Савичев, Джаковац, Хосонов, Бистрович, Бакаев, Болдырев, Пестряков.

Запасные: Тереховский, Роча, Агапов, Фернандес, Марадишвили, Джурасович, Севикян, Базилевский, Лончар, Кузьмин, Беншимол, Дзюба.

«Сочи»: Ломаев, Магаль, Солдатенков, Стоич, Волков, Зиньковский, Сааведра, Коваленко, Крамарич, Игнатов, Камано.

Запасные: Дегтев, Рудаков, Литвинов, Макарчук, Абердин, Заика, Марсело, Агбалака, Корнеев, Осипов, Барт, Федоров.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
21 ноября, 18:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Сочи
Антон Зиньковский
Артем Дзюба
Михаил Игнатов
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Сочи
