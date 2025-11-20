«Акрон» и «Сочи» встретятся в матче 16-го тура чемпионата России в пятницу, 21 ноября. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Акрон» — «Сочи» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

21 ноября, 18:30. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире встречу тольяттинцев и сочинцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Акрон» находится на восьмом месте в чемпионате России, набрав 18 очков. «Сочи» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы с 8 очками. В первом круге «Акрон» разгромил «Сочи» со счетом 4:0.