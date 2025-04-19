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Судейство

Сегодня, 15:34

Сухой был в идеальной позиции и не наказал «Спартак» пенальти. Что заставило его передумать?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод с фолом полузащитника «Спартака» Наиля Умярова на форварде «Акрона» Артеме Дзюбе.
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На 18-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Акрон» — «Спартак» судья Алексей Сухой, находясь в идеальной позиции, не квалифицировал действия Наиля Умярова как нарушение правил и продолжил игру. И только спустя несколько минут, после ВАР-проверки, вмешательства Виталия Мешкова и Веры Опейкиной и изучения видеоповтора, рефери изменил свое первоначальное решение и объявил о назначении пенальти.

11-метровый удар назначен за «воздушную подножку» — за то, что Умяров ударил снизу по ноге Артема Дзюбу, который перед этим успел ткнуть мяч. Такие эпизоды уже случались в матчах чемпионата и кубка страны.

Повторим: позиция арбитра была идеальной, он все видел сам. Но прибег к наказанию только после вмешательства ВАР. Что заставило его передумать?

Артем Дзюба и&nbsp;Эсекьель Барко.«Акрон» забил два гола «Спартаку». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:3
Спартак

40
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сухой
Наиль Умяров
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