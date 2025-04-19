Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

«Акрон» — «Спартак»: трансляция матча РПЛ начнется в 14.25 мск

«Акрон» и «Спартак» проведут матч в 25-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Акрон» и «Спартак» проведут матч в 25-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 19 апреля. Игра состоится на «Самара Арене», начало — в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи тольяттинцев и москвичей. С ключевыми событиями игры «Акрон» — «Спартак» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:3
Спартак

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Акрон» находится на девятом месте в чемпионате России с 28 очками. «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 47 очками. Встреча команд в первом круге РПЛ завершилась победой москвичей со счетом 4:0.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
The Athletic: Панарина обвиняли в сексуальном насилии в США
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на турнире в Штутгарте
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Ахмат», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Каккоеву грозит длительная дисквалификация. Сколько матчей может пропустить игрок «Пари НН»?
«Краснодар» — «Ахмат»: хозяева выигрывают после первого тайма
Гончаренко после поражения «Пари НН» от «Локомотива»: «У меня есть понимание, как исправить ситуацию»
«Краснодар» — «Ахмат»: Кордоба открыл счет
«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Пиняев оформил гол-шедевр в сотом матче в РПЛ. И установил необычный рекорд, о котором вы не знали
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя