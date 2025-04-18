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Сегодня, 14:30

«Акрон» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Акрон» и «Спартак» встретятся в чемпионате России 19 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Акрон» и «Спартак» встретятся в 25-м туре чемпионата России в субботу, 19 апреля. Матч на «Самара Арене» начнется в 14.30 по московскому времени.

Трансляция игры «Акрон» — «Спартак» пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 14.25, за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события и результат игры «Акрон» — «Спартак» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Спартак

После 24 туров «Акрон» с 28 очками занимает девятое место в таблице премьер-лиги, «Спартак» с 47 очками делит третье место с ЦСКА.

Тольяттинцы в предыдущем матче обыграли «Факел» (1:0), а спартаковцы на своем поле уступили махачкалинскому «Динамо» (1:2).

РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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