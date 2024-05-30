«Акрон» сыграет с «Уралом» в стыковом матче РПЛ и ФНЛ 1 июня

«Акрон» сыграет с «Уралом» в ответном матче стыков РПЛ и ФНЛ в субботу, 1 июня. Игра состоится на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Акрон» — «Урал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — 14.45 мск. Также следить за встречей можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу тольяттинского клуба.

Команда из Екатеринбурга в премьер-лиге набрала 30 баллов и финишировала на 14-м месте в турнирной таблице. Тольяттинцы с 59-ю очками завоевали бронзу Первой лиги.