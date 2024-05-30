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Сегодня, 15:00

«Акрон» — «Урал»: дата и время ответного стыкового матча РПЛ — ФНЛ

«Акрон» сыграет с «Уралом» в стыковом матче РПЛ и ФНЛ 1 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрик Бикфалви.
Фото ФК «Урал».
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«Акрон» сыграет с «Уралом» в ответном матче стыков РПЛ и ФНЛ в субботу, 1 июня. Игра состоится на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Акрон» — «Урал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — 14.45 мск. Также следить за встречей можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
01 июн, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
Урал

Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу тольяттинского клуба.

Команда из Екатеринбурга в премьер-лиге набрала 30 баллов и финишировала на 14-м месте в турнирной таблице. Тольяттинцы с 59-ю очками завоевали бронзу Первой лиги.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
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