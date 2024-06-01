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Сегодня, 13:15

«Акрон» — «Урал»: смотреть трансляцию стыкового матча клубов РПЛ и ФНЛ

«Акрон» и «Урал» сыграют в ответном стыковом матче за место в РПЛ 1 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
&amp;quot;Акрон&amp;quot; - &amp;quot;Урал&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Акрон&quot;
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«Акрон» и «Урал» сыграют в ответном стыковом матче за место в РПЛ в субботу, 1 июня. Команды встретятся на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Время начала — 15:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Акрон» — «Урал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В первой игре победу одержал тольяттинский клуб — 2:0. «Акрон» завоевал бронзу в первой лиге. Екатеринбургская команда в премьер-лиге финишировала на 14-м месте.

Заур Тедеев&nbsp;&mdash; Евгений Аверьянов. «Акрон» — «Урал» и «Арсенал» — «Пари НН»: ответные стыковые матчи РПЛ — ФНЛ. Онлайн-трансляция

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
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