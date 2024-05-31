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Сегодня, 15:00

«Акрон» — «Урал»: время начала и где смотреть переходный матч РПЛ — ФНЛ

«Акрон» сыграет с «Уралом» в ответном стыковом матче РПЛ и ФНЛ 1 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рай Влут (ФК «Урал»).
Фото ФК «Урал»
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«Акрон» примет «Урал» в ответном стыковом матче РПЛ и ФНЛ в субботу, 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Акрон» — «Урал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
01 июн, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
Урал

В первой игре победу одержал тольяттинский клуб — 2:0.

Прогноз и ставки на переходный матч РПЛ «Акрон» — «Урал» читайте в нашем материале.

«Акрон» завоевал бронзу в первой лиге. Екатеринбургская команда в премьер-лиге финишировала на 14-м месте.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
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