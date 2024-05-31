Сегодня, 15:00
«Акрон» примет «Урал» в ответном стыковом матче РПЛ и ФНЛ в субботу, 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 15.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Акрон» — «Урал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.
В первой игре победу одержал тольяттинский клуб — 2:0.
Прогноз и ставки на переходный матч РПЛ «Акрон» — «Урал» читайте в нашем материале.
«Акрон» завоевал бронзу в первой лиге. Екатеринбургская команда в премьер-лиге финишировала на 14-м месте.