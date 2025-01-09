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Сегодня, 22:35

«Акрон» в РПЛ»: резерв клуба с другого ракурса

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Тольяттинский частный футбольный клуб ведет свою летопись со дня основания — в текстах, фотографиях, атрибутике, муралах и, конечно же, в видеоформате.

В дебютном сезоне в МИР Российской премьер-лиге «Акрон» презентует снятый при поддержке FONBET сериал, посвященный новому для клуба этапу.

Первые и яркие победы в высшем дивизионе, адаптация к новым условиям и уровню сопротивления, истории сотрудников команды и главные футбольные герои красно-черных крупным планом — это все сериал «Акрон» в РПЛ».

В четвертой серии клуб раскрывает одного из лидеров команды, ее лучшего бомбардира и ассистента в МИР РПЛ, черногорского полузащитника Стефана Лончара. Показывает закулисье октябрьских матчей и первого областного дерби в элите, а также знакомит зрителей с первыми воспитанниками «Акрон — Академии Коноплева» — Арсением Дмитриевым и Дмитрием Пестряковым, которые уже были заиграны в матчах премьер-лиги.

Премьерный показ четвертой серии прошел в самарском фуд-холле широкоформатного отдыха Picture's.

Новая серия уже эксклюзивно доступна для просмотра в VK Видео.

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