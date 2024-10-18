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Сегодня, 19:54

«Зенит» разгромил «Акрон» со счетом 5:0, Дзюба травмировался в начале матча

Руслан Минаев
Футболисты «Зенита» празднуют гол в ворота «Акрона».
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» на выезде разгромил «Акрон» в матче 12-го тура РПЛ — 5:0.

У гостей дубль оформил нападающий Андрей Мостовой, еще по голу забили форварды Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур. Две результативные передачи сделал хавбек Клаудиньо.

На 9-й минуте из-за травмы был заменен форвард хозяев Артем Дзюба.

Тольяттинцы доигрывали матч вдесятером после удаления защитника Константина Савичева.

«Зенит» набрал 29 очков и вышел на первое место в таблице РПЛ. У «Краснодара» и «Локомотива», которые набрали по 27 очков, остается по одному матчу в запасе. «Акрон» с 12 очками — на 8-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
18 окт, 18:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
0:5
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит

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