«Зенит» разгромил «Акрон» со счетом 5:0, Дзюба травмировался в начале матча

«Зенит» на выезде разгромил «Акрон» в матче 12-го тура РПЛ — 5:0.

У гостей дубль оформил нападающий Андрей Мостовой, еще по голу забили форварды Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур. Две результативные передачи сделал хавбек Клаудиньо.

На 9-й минуте из-за травмы был заменен форвард хозяев Артем Дзюба.

Тольяттинцы доигрывали матч вдесятером после удаления защитника Константина Савичева.

«Зенит» набрал 29 очков и вышел на первое место в таблице РПЛ. У «Краснодара» и «Локомотива», которые набрали по 27 очков, остается по одному матчу в запасе. «Акрон» с 12 очками — на 8-й строчке.