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Сегодня, 17:00

«Акрон» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Акрон» принимает «Зенит» в матче 12-го тура премьер-лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Акрон» и «Зенит» встретятся в матче 12-го тура чемпионата России в пятницу, 18 октября. Игра на «Солидарность Арене» в Самаре начнется в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу клубов из Тольятти и Санкт-Петербурга показывает канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и также проводится на сайте matchtv.ru на платной основе.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры «Акрон» — «Зенит». Основные события встречи можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
18 окт, 18:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Зенит

В 11 турах этого чемпионата «Зенит» набрал 26 очков и расположился на третьем месте в лиге. «Акрон» с 12 очками провел паузу на встречи сборных на восьмой строчке турнирной таблицы.

В Кубке России сезона-2024/25 команды выиграли друг у друга по одному разу: тольяттинцы победили в серии пенальти после ничьей в основное время (1:1), а сине-бело-голубые взяли верх с крупным счетом (5:1).

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ФК Акрон
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