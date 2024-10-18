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Сегодня, 09:00

«Акрон» — «Зенит»: во сколько начнется матч РПЛ и где смотреть трансляцию

«Акрон» встретится с «Зенитом» в матче 12-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Акрон» встретится с «Зенитом» в матче 12-го тура чемпионата России в пятницу, 18 октября. Игра пройдет в Самаре на «Солидарность Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до матча, также ее можно смотреть на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи в Самаре. Основные события игры «Акрон» — «Зенит» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
18 окт, 18:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Зенит

В сезоне-2024/25 команды дважды встречались в группе пути РПЛ Кубка России. Первый матч по пенальти выиграл «Акрон» (1:1, 5:4), а второй — «Зенит» (5:1).

В чемпионате России «Зенит» набрал 26 очков, а «Акрон» — 12.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит

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