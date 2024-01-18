Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:25

Маклаков заявил, что встреча с Джикией прошла великолепно: «Его игровое время не обсуждали»

Микеле Антонов
Корреспондент
Алексей Маклаков (слева), Георгий Джикия (в центре), Леонид Трахтенберг (справа).
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков рассказал «СЭ» о встрече с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«Встреча с Джикией и Трахтенбергом прошла великолепно. Я в дружеских отношениях с Георгием. Что обсуждали? Говорили обо всем: о спорте, о жизни. Именно то, что вам хотелось бы услышать, его игровое время, мы не обсуждали», — сказал Маклаков «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал обсудит с Джикией продление контракта на сборе команды в ОАЭ.

В этом сезоне 30-летний защитник принял участие в 9 матчах и не отличился результативными действиями.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Бывшая теннисистка Аранча Санчес Викарио получила срок за мошенничество
Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Зарема посоветовала «Спартаку» внести в проект криофабрику: «Замораживать любые мысли о чемпионстве»

Жирков посоветовал Джикии уйти из «Спартака»