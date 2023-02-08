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Сегодня, 17:00

Актер Баринов назвал главную причину проблем московского «Локомотива»

Алина Савинова
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Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился ожиданиями от выступления команды в весенней части сезона.

«Локомотив» будет бороться за первое место! За победу в нашем чемпионате! За что может бороться «Локомотив»? Дело же не в команде, не в Галактионове... Там в консерватории все непонятно. Они как брали Семина, так и пошли вниз, вниз, вниз, ниже, ниже и еще ниже... Немножко этот лысый (Марко Николич. — Прим. «СЭ») подержался на его дрожжах, придумал этот «ромб», «параллелепипед»... Вот вам игра, они что-то выиграли. Но ясно было, что все это выдохнется. В клубе наверху что-то непонятно. Кто чем занимается?» — цитирует Баринова «Газета.Ru».

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/08/19693465.shtml?updated
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Баринов
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