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Валерий Баринов: «Лантратов — хороший вратарь, но эта позиция в «Локомотиве» не самая слабая»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал переход вратаря «Химок» Ильи Лантратова в московский клуб.

«Даже если Месси придет в «Локомотив», мне будет все равно. Я хочу понять, во что будет играть команда. Лантратов — хороший вратарь, но эта позиция не самая слабая в клубе. Худяков играет хорошо. Может быть, Гилерме уходит. Трансфер Лантратова — это неплохая сделка», — приводит «РБ Спорт» слова Баринова.

В пятницу, 30 декабря, «Локомотив» объявил о покупке Лантратова. Футболист подписал контракт с клубом на 3,5 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-barinov-lantratov-horoshij-golkiper-no-pozitsiya-vratarya-ne-samaya-slabaya-v-lokomotive/
Илья Лантратов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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