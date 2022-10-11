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Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном уходе Александра Плутника с должности председателя совета директоров клуба.
«Я за то, чтобы сменили и совет директоров, и генерального директора. Потому что там все надо строить заново. Если строить здание «Локомотива», то там надо копать фундамент!» — сказал Баринов «СЭ».
По информации «СЭ», директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных может стать председателем совета директоров клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования