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Сегодня, 06:41

Актер Баринов рассказал, как родители упрекали его с Семиным за выбор профессии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Народный артист России и известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов вспомнил о совместном детстве с экс-тренером железнодорожников Юрием Семиным.

«Мы с Семиным росли в бандитском районе. Мы с ним там были двое, кто не курил. Так вот, потом мы выросли, наши мамы начали говорить: «Вот, все стали инженерами, работниками, а вы кто? Один футболист, другой артист! Но в итоге они дожили до того времени, когда мы стали почетными жителями города», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Последним местом работы 77-летнего Семина был «Ростов», который он возглавлял с августа по сентябрь 2021 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Валерий Баринов
Юрий Семин
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