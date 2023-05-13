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РПЛ

Сегодня, 12:42

Актер Белоголовцев назвал причины спада «Спартака» во второй части сезона

Виктория Кравченко
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Актер, шоумен и болельщик московского «Спартака» Сергей Белоголовцев рассказал о причинах спада московского клуба во второй части сезона.

«У «Спартака» достаточно молодой состав, не очень матерый и не особо умеющий распределять силы, поэтому и случился спад во второй части сезона. Легионеры не сильно качественные. Николсон мне вообще не нравится, он медленный, плохо координированный. Дуарте вообще профнепригодный парень. В первый раз не побежал за нападающим «Краснодара», а во второй оторвал ногу человеку на ровном месте в решающем матче. Мне кажется, иностранцы менее мотивированы, чем российские игроки. Абаскаль сумел убедить наших парней в том, чтобы они убивались в каждом матче, а легионеров в этом убедить не удалось», — цитирует Белоголовцева «РБ Спорт».

Сегодня, 13 мая, «Спартак» сыграет с «Химками» в рамках 27-го тура РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-belogolovtsev-spartaku-net-ni-malejshego-smy-sla-bit-sya-za-prizovy-e-mesta/
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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