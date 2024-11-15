Актер Деревянко обратился к форварду «Акрона» Дзюбе

Сегодня, 19:20
Актер и болельщик московского «Динамо» Павел Деревянко выступил с обращением к нападающему «Акрона» Артему Дзюбе.
«Здравствуй, Артем Дзюба. Вот я скоро за «Динамо» выйду играть. Ну как играть — разрывать. А ты, говорят, тренеришкой скоро станешь. Всем советы вокруг раздаешь. Ну, подскажите мне какой-нибудь финт на поле. Руками играть нельзя, это я знаю. А что еще?» — сказал Деревянко в видео, которое опубликовала пресс-служба «Динамо».
Деревянко сыграет в товарищеском матче «Динамо» против медийной команды «Амкал». Игра состоится 17 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.
36-летний Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)