Актер Деревянко снялся для ролика «Динамо»

Российский актер Павел Деревянко появился в ролике «Динамо» под названием «Бело-голубое солнце пустыни».

Он предстал в образе уставшего путника, который шел по катарскому песку и обнаружил волшебную лампу. Вместе с ней Деревянко оправился на сборы московской команды. В конце ролика «Динамо» анонсировало три выпуска, посвященных зимним сборам в Дохе, с участием актера: «Деревянко Паша на сборах отПашет».

Ранее сообщалось, что Деревянко принял участие в тренировочном занятии бело-голубых в столице Катара.

«Динамо» завершило первую часть сезона на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками.