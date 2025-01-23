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Сегодня, 17:50

Актер Деревянко снялся для ролика «Динамо»

Алина Савинова
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Российский актер Павел Деревянко появился в ролике «Динамо» под названием «Бело-голубое солнце пустыни».

Он предстал в образе уставшего путника, который шел по катарскому песку и обнаружил волшебную лампу. Вместе с ней Деревянко оправился на сборы московской команды. В конце ролика «Динамо» анонсировало три выпуска, посвященных зимним сборам в Дохе, с участием актера: «Деревянко Паша на сборах отПашет».

Ранее сообщалось, что Деревянко принял участие в тренировочном занятии бело-голубых в столице Катара.

«Динамо» завершило первую часть сезона на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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