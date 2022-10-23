Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:53

Светлаков заявил о готовности принять участие в съемках фильма про «Локомотив»

Анна Горшкова
Корреспондент

Актер, телеведущий и болельщик «Локомотива» Сергей Светлаков заявил о готовности принять участие в съемках фильма про московский клуб.

«Фильм к столетию «Локомотива» снимается, — цитирует Светлакова ТАСС. — Я думаю, что будет красиво и ярко, наш путь с 1922 года со всеми яркими событиями, самыми высокими победами, Кубок Кубков, полуфинал. Как-то должны вспомнить все вместе, к этому идти в новом времени». Я бы с удовольствием принял участие в фильме к столетию «Локомотива». Мне сказали, что можно в нем поучаствовать, я сказал, что не против. Если нужно будет, я обязательно поучаствую».

Датой основания «Локомотива» считалось 23 июля 1922 года. В апреле 2022 года пресс-служба клуба сообщила, что проведет исследование точной даты основания клуба, так как в ходе работы в архивах для подготовки материалов к празднованию юбилея команды возникли сомнения в обоснованности называвшейся ранее даты основания клуба в 1922 году.

В июле стало известно, что из-за сложности процесса в данный момент нельзя назвать точную дату основания клуба. «Локомотив» получил ответ из Государственной российской библиотеки и в ближайшее время получит от Госархивов РФ и Москвы.

Теперь идет анализ и сбор данных, по завершению которого академики РАН определят точную дату основания «Локомотива».

Источник: https://tass.ru/sport/16129661

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Светлаков
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Исторические рекорды и смерть в 38: как выглядела самая экстравагантная легкоатлетка мира
Что будет, если заниматься спортом при нервном перенапряжении?
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Сенников: «Локомотив» не способен пока бороться с такими соперниками, как «Динамо»