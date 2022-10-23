Светлаков заявил о готовности принять участие в съемках фильма про «Локомотив»

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Актер, телеведущий и болельщик «Локомотива» Сергей Светлаков заявил о готовности принять участие в съемках фильма про московский клуб.
«Фильм к столетию «Локомотива» снимается, — цитирует Светлакова ТАСС. — Я думаю, что будет красиво и ярко, наш путь с 1922 года со всеми яркими событиями, самыми высокими победами, Кубок Кубков, полуфинал. Как-то должны вспомнить все вместе, к этому идти в новом времени». Я бы с удовольствием принял участие в фильме к столетию «Локомотива». Мне сказали, что можно в нем поучаствовать, я сказал, что не против. Если нужно будет, я обязательно поучаствую».
Датой основания «Локомотива» считалось 23 июля 1922 года. В апреле 2022 года пресс-служба клуба сообщила, что проведет исследование точной даты основания клуба, так как в ходе работы в архивах для подготовки материалов к празднованию юбилея команды возникли сомнения в обоснованности называвшейся ранее даты основания клуба в 1922 году.
В июле стало известно, что из-за сложности процесса в данный момент нельзя назвать точную дату основания клуба. «Локомотив» получил ответ из Государственной российской библиотеки и в ближайшее время получит от Госархивов РФ и Москвы.
Теперь идет анализ и сбор данных, по завершению которого академики РАН определят точную дату основания «Локомотива».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования