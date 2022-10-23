Светлаков заявил о готовности принять участие в съемках фильма про «Локомотив»

Актер, телеведущий и болельщик «Локомотива» Сергей Светлаков заявил о готовности принять участие в съемках фильма про московский клуб.

«Фильм к столетию «Локомотива» снимается, — цитирует Светлакова ТАСС. — Я думаю, что будет красиво и ярко, наш путь с 1922 года со всеми яркими событиями, самыми высокими победами, Кубок Кубков, полуфинал. Как-то должны вспомнить все вместе, к этому идти в новом времени». Я бы с удовольствием принял участие в фильме к столетию «Локомотива». Мне сказали, что можно в нем поучаствовать, я сказал, что не против. Если нужно будет, я обязательно поучаствую».

Датой основания «Локомотива» считалось 23 июля 1922 года. В апреле 2022 года пресс-служба клуба сообщила, что проведет исследование точной даты основания клуба, так как в ходе работы в архивах для подготовки материалов к празднованию юбилея команды возникли сомнения в обоснованности называвшейся ранее даты основания клуба в 1922 году.

В июле стало известно, что из-за сложности процесса в данный момент нельзя назвать точную дату основания клуба. «Локомотив» получил ответ из Государственной российской библиотеки и в ближайшее время получит от Госархивов РФ и Москвы.

Теперь идет анализ и сбор данных, по завершению которого академики РАН определят точную дату основания «Локомотива».