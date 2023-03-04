Актер Баринов: «Подписать Дзюбу было верным решением, команде не хватает такого авторитета»

Актер и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов высказался об игре нападающего Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3).

«Мне команда очень понравилась. Тикнизян замечательно отрабатывал, Дзюбы преподнес фокус. Артем такой парень, что может стать лидером не только на поле, но и в раздевалке. Вспомним домашний чемпионат мира, он всех поднял тогда. Подписать его было верным решением, команде не хватает такого авторитета», — приводит слова Баринова Metaratings.ru.

В матче против «Ростова» (3:1) форвард сделал хет-трик. Теперь на его счету 151 мяч в премьер-лиге. Таким образом, Дзюба первым в истории российской премьер-лиги преодолел отметку в 150 голов в турнире.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, 34-летний форвард заключил контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для него первыми в составе железнодорожников.