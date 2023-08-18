Актер из роликов ЦСКА и «Спартака»: «Снимусь ли, если пригласит «Зенит»? Смотря, какие условия»

Актер Михаил Люлинецкий, поучаствовавший в съемках видеороликов медиа-служб московских «Спартака» и ЦСКА, заявил «СЭ», что не является футбольным фанатом и готов сняться, в том числе, в ролике петербургского «Зенита».

«Я не фанат. Я нанятый актер. Ни за ЦСКА, ни за «Спартак» я не болею. Про соперничество между клубами я теоретически знал. Если меня пригласит «Зенит» сняться, соглашусь ли я? Смотря какие условия. Я и за тех, и за этих», — сказал Люлинецкий корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В пятницу, 18 августа, пресс-служба ЦСКА высмеяла опубликованный днем ранее ролик красно-белых, в котором персонаж Люлинецкого представлен в образе давнего поклонника «Спартака».

Армейцы выложили запись новогоднего корпоратива, в котором участвовал актер, на камеру заявивший: «ЦСКА — чемпион!».