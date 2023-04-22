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Сегодня, 15:15

Сергей Мигицко о Дзюбе: «В «Локо» смотрится здорово. А в «Зените» выходит Кассьерра, у которого за 20 матчей в РПЛ один гол...»

Александр Кружков
Обозреватель
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Сергей Мигицко в интервью «СЭ» высказал мнение об экс-форварде сине-бело-голубых Артеме Дзюбе.

— Как считаете, пригодился бы Дзюба сегодняшнему «Зениту»?

— Сто процентов! Мы же видим, как здорово смотрится Артем в «Локомотиве». И забивает, и голевые раздает. А в «Зените» на острие выходит Кассьерра, у которого за 20 матчей в РПЛ один гол... Хотя полузащита в команде изумительная! Малком, Клаудиньо, Вендел разыгрывают шикарные комбинации. Да и Мостовой всегда старается обострить игру. При такой поддержке Дзюба в центре нападения выглядел бы достойно. Но... Теперь он игрок другого клуба. Все, поезд ушел!

Сергей Мигицко. Сергей Мигицко: «Аршавин — большой озорник. А Кержаков посвятил мне гол на «Петровском»

Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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