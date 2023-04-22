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Сергей Мигицко: «Кержаков посвятил мне гол на «Петровском»

Александр Кружков
Обозреватель
Александр Кержаков.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Сергей Мигицко, которому в воскресенье, 23 апреля, исполняется 70 лет, в интервью «СЭ» рассказал об общении с Александром Кержаковым.

— Самый необычный подарок в вашей жизни?

— 2011 год, «Петровский», матч «Зенит» — «Крылья». Саша Кержаков забивает со штрафного — красивым обводящим ударом в дальний угол. Подбегает к трибуне, где я сижу, показывает пальчиком — мол, это тебе. А потом и в интервью сказал: «Гол посвящаю нашему преданному болельщику Сергею Мигицко, у которого вчера был день рождения». Чертовски приятно!

— Кержаков знал, где вы сидите?

— Конечно! Первый сектор, 13-й ряд. У нас с Боярским там были персональные кресла. Однажды кто-то поинтересовался: не написать ли на них фамилии? Нет, отвечаем, лучше прозвища. Решили, что я буду Одессит, а Миша — Каналья. На эти места больше никто не садился!

— У вас с Боярским и на «Газпром Арене» персональные кресла?

— Нет. Последние пять лет на футбол хожу по абонементу, место у меня одно и то же. Но не именное. А Миша на стадионе нарасхват, с ним все хотят пообщаться. Поэтому иногда садится рядышком, а иногда где-то еще. Он и на матчи баскетбольного «Зенита» с удовольствием выбирается. В прошлом году в плей-офф так за наших переживал, что чуть на площадку не выскочил!

Сергей Мигицко. Сергей Мигицко: «Аршавин — большой озорник. А Кержаков посвятил мне гол на «Петровском»

Александр Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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