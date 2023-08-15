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Сегодня, 11:01

Актер Мигицко считает, что чемпионат России по футболу усилился в период санкций

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Народный артист России Сергей Мигицко считает, что чемпионат России по футболу усилился в период международных санкций в отношении отечественного спорта.

«Футбол придумали не политики, а люди. Да, мы сейчас вне кубков. Мы привыкли, мы избалованы визитами хороших команд. Тем не менее у нас очень интересный чемпионат, все команды усилились. Когда играют сильные клубы, будет сильный чемпионат, будет интересная борьба. Это мотивированные ребята, которые умеют, которые хотят. По три, по пять мячей забивают. Тужить не надо, надо ходить на футбол. К тому же существует честь флага клуба. Пускай зенитовцы болеют за «Зенит», спартаковцы за «Спартак», армейцы за ЦСКА», — приводит слова Мигицко ТАСС.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://tass.ru/sport/18510587
Футбол
РПЛ
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