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Сергей Мигицко: «Аршавин — большой озорник. Но из него и тренер получится классный»

Александр Кружков
Обозреватель
Андрей Аршавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Сергей Мигицко в интервью «СЭ» рассказал об общении с футболистами клуба из Санкт-Петербурга.

— Кто из игроков «Зенита» чувством юмора поражал?

— Конечно, Аршавин! Большой озорник. Шутит нестандартно. Тонко, ершисто. Он нашел себя на ТВ, в роли эксперта великолепен. Пожалуй, лучший из бывших футболистов. Но чутьишко подсказывает, что из Андрея и тренер получится классный. Рано или поздно захочет попробовать себя в этой профессии — и ему понравится.

Из зенитовцев по части юмора сравниться с Аршавиным мог разве что Серега Дмитриев, недавно ушедший от нас после тяжелой болезни. Какой это был весельчак, хохмач, выдумщик! Сочинял невероятно смешные стишки в духе Козьмы Пруткова. Я бы вам почитал — если бы не были настолько соленые...

Есть еще Сережа Веденеев. Опорный полузащитник из чемпионского состава 1984-го. Ребята, играющие на этой позиции, априори невеселые. В стыках себя не жалеют, пашут как лошади.

Вот и Сережа всегда был хмурым, немногословным. А играть закончил — и вдруг открылся поэтический дар. Пишет чудесные стихотворения. Глубокие, ироничные. В основном посвящает друзьям. Или смотрим вместе футбол, так на следующий день Веденеев присылает мне что-нибудь рифмованное. Разбор матча — в стихах, представляете?!

Ну и Юра Желудков. Как он формулирует! Емко, образно. К примеру, ленивого футболиста, который не отрабатывает в обороне, называет «Кафе «Отдых». Даже Ильф и Петров до такой метафоры бы не додумались!

Сергей Мигицко. Сергей Мигицко: «Аршавин — большой озорник. А Кержаков посвятил мне гол на «Петровском»

Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
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