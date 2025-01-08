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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 16:35

Белоголовцев: «Всерьез разговаривать о каких-то попытках других клубов отобрать первенство у «Зенита» — смешно и нелепо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Будет столетие «Зенита», поэтому включат все рычаги, вплоть до какого-то административного ресурса, вплоть до работы с судьями, все, что мы уже видели не раз. Всерьез разговаривать о каких-то попытках других клубов отобрать первенство у «Зенита» — смешно и нелепо», — сказал Белоголовцев «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

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