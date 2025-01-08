Белоголовцев заявил о чувстве огромного уважения к Галицкому и «Краснодару»: «Очень приятно смотреть»

Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о «Краснодаре».

«Очень жалею, что в прошлом году возможностью стать чемпионами не воспользовались «Краснодар» и «Динамо». Конечно, больше всего «Краснодар», потому что испытываю к этому клубу и всей системе чувство огромного уважения. К Галицкому лично и к его прекрасно выстроенной франшизе, начиная от стадиона, заканчивая академией и главной командой. На это действительно очень приятно смотреть. А на очередное чемпионство «Зенита» будет не просто неприятно смотреть, а противно. Уже как-то дал себе обещание об этом не говорить, потому что это все похоже на нытье спартаковского болельщика, чем славятся болельщики красно-белых, по мнению многих наших соперников: нытьем и постоянными жалобами. Поэтому мне этого не хочется делать. Говорить о каких-то потугах «Спартака» бессмысленно и глупо», — сказал Белоголовцев «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.