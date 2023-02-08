Актер Баринов о Дзюбе в «Локомотиве»: «Молодым игрокам нужны дядьки, чтобы было сочетание опыта и молодости»

Известный актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в московский клуб.

«У «Локомотива» вся политика закончилась, когда ушел Семин. Политика у клуба одна — угробить команду, продать стадион. Дайте посмотреть, что происходит с командой. Приедут со сборов, увидим. Команда свалилась с ведущих ролей в чемпионате.

Что касается перехода Дзюбы, взрослого игрока, наверное, это здравое решение. Молодым футболистам нужны дядьки, чтобы было сочетание опыта и молодости. На чем молодые будут учиться? На своих ошибках? Надо посмотреть, кого привезет клуб. Тогда будем говорить, нужен Дзюба или нет. В какой он форме? Прошел ли он пик формы, не прошел? Думаю, на года два его хватит, но при определенном стечении обстоятельств», — сказал Баринов «СЭ».

Ранее Дзюба прошел медосмотр для завершения перехода в «Локомотив».

Во вторник, 7 февраля появилась информация о том, что 34-летний форвард заключит контракт с московским клубом до конца сезона-2022/23 с зарплатой в 2,5 миллиона рублей в месяц.