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6 апреля, 16:30

Актер Волков объяснил, каким должен быть образ российского футболиста в кино: «Типа Кокорина, лучше, чтобы был негодяй»

Александр Абустин
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Актер театра и кино Никита Волков в разговоре с «СЭ» рассказал о том, каким видит облик отечественного футболиста в киноиндустрии.

— Какой должен быть образ российского футболиста в кино?

— Мне кажется, что это должен быть какой-то молчаливый и взрывной футболист. Который, может быть, гуляет. Он должен опуститься на дно и начать подниматься. Думаю, что это российский футболист, именно для кино.

— Может, Стрельцов?

— Нет, не Стрельцов. Там же такая история, что его посадили и непонятно что было. Должен быть другой сюжет. Я думаю, что-то из серии Кокорина и Мамаева. В частности, Кокорин — классный футболист. Мне кажется, что русский футболист это вот что-то такое. В моем представлении для сюжета это лучше — чтобы был такой негодяй.

— Как Кокорин?

— Типа того. Для кино будет идеально, если мы возьмем футболиста, у которого есть талант, который может выпить, погулять и опоздать на тренировку. Хотя я это никак не приветствую и в жизни, конечно, он таким не должен быть, — сказал Волков.

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Александр Кокорин
Павел Мамаев
Футбол
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