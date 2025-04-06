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6 апреля, 16:20

Актер Волков считает, что Дзюба может сниматься в кино: «Он в плане харизмы убедителен — личность»

Александр Абустин
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Российский актер театра и кино Никита Волков в разговоре с «СЭ» оценил актерский потенциал нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Знаю, что Дзюба снялся в кино. Посмотрим, как дальше будет у него эта история развиваться. Но мне кажется, что в плане харизмы он убедителен. То есть он — личность. Я бы сказал, что Артем может сниматься в фильмах», — сказал Волков «СЭ».

В текущем сезоне 36-летний нападающий провел 17 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Дзюба выступает за тольяттинский клуб с сентября прошлого года.

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
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