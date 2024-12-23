Актер Янковский — о «Локомотиве»: «Мне нравится их система, я за то, чтобы двигали чуваков из академии»

Известный актер Иван Янковский в разговоре с «СЭ» высказался об игре «Локомотива» в нынешнем сезоне.

«Мне нравится система «Локомотива». Я за то, чтобы двигали чуваков из академии. Чтобы они больше играли и в дальнейшем оказывались в сборной. Тот план, который намечен клубом, мне близок. И тренер мне нравится! Я в восторге от работы ребят в этом сезоне!» — сказал Янковский «СЭ».

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. Железнодорожники отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 4 очка.

Дарик Агаларов