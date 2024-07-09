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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 16:20

Актюркоглу отказался от перехода в «Спартак» из-за отсутствия еврокубков

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Агент Вильям Д'Авила, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу, сообщил «СЭ» об отказе футболиста от перехода в «Спартак».

«Керем отказался от перехода в «Спартак». Он хочет играть в клубе, который участвует в еврокубках», — сказал Д'Авила «СЭ».

4 июля сообщалось, что «Галатасарай» рассчитывает заработать на трансфере 25-летнего Актюркоглу не менее 10 миллионов евро.

Футболист выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В сезоне-2023/24 полузащитник провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт вингера с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
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