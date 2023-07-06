«Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» претендуют на Клаудиньо

Клубы из Саудовской Аравии интересуются полузащитником «Зенита» Клаудиньо, сообщает бразильский журналист Жуниор Венези.

По информации источника, интерес к 26-летнему игроку проявили «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, и «Аль-Иттихад», который в летнее трансферное окно уже подписал Карима Бензема и Н'Голо Канте.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года, в сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 12 результативных передач в 30 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет получить за Клаудиньо 17-18 миллионов евро.