Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:26

Алаев анонсировал разработку инструмента, который не даст футболистам с судимостью играть в РПЛ

Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как лига будет бороться с футболистами, имеющими судимость. По словам функционера, лига совместно с РФС разработает инструмент для таких случаев на следующий сезон.

«Если у человека есть судимость, нам нужно иметь инструмент, возможность не дать ему играть в лиге, — приводит «РБ Спорт» слова Алаева. — Этот инструмент нужно разрабатывать совместно с РФС. Уверен, что он будет разработан. Сейчас его нет, дайте нам сезон закончить. Я не слежу за судьбой Промеса, я слежу за событиями в РПЛ. В текущем сезоне изменений в регламенте не будет, а на следующий сезон подумаем, как такие случаи учесть. Это тонкий вопрос — признаем или не признанием юрисдикцию, какое наказание? Коллеги в РПЛ и РФС опытные, выберем алгоритм».

Первое судебное заседание по поводу экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса состоится в Дубае 2 мая.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Квинси Промес
РПЛ
11
Обсудить
Читайте также
Семак подпишет новый контракт с «Зенитом» до 2030 года
Биография Анатолия Малыхина: жизнь и карьера первого в истории чемпиона ММА в трех весовых категориях
Правительство освободило несколько категории граждан от комиссий при оплате ЖКУ
Слишковича не хотят видеть главным, в клуб может вернуться ещё один бывший. Что происходит в «Спартаке»
Бывший адвокат актера Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО
Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул перенесли на 27 мая
Популярное видео
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Daily Mail: «Спартак» проявляет интерес к тренеру «Вест Хэма» Мойесу

ЭСК: Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса в матче ЦСКА — «Спартак»