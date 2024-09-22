Алаев: «Джикия и Дзюба — звезды РПЛ. Хорошо, что они остались»

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на то, что российский нападающий Артем Дзюба и защитник Георгий Джикия нашли команды в чемпионате России.

— Джикия и Дзюба — звезды лиги. То что они остались — хорошо. Уверен, что они покажут свой класс на поле. Надеюсь, что Артем побьет все рекорды. Он заслужил. Джикии тоже есть, что доказывать.

36-летний Дзюба после ухода из «Локомотива» присоединился к «Акрону», подписав контракт с тольяттинской командой до конца сезона-2024/25.

30-летний Джикия в сентябре на правах свободного агента перешел в «Химки». Ранее он выступал за «Спартак».