Алаев назвал крайний срок появления календаря РПЛ на сезон-2024/25

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о сроках появления календаря на следующий сезон.

«Работа началась, мы ждали жеребьевку пути РПЛ Кубка России, и, по сути, прошел только один день. Мы понимаем, что все ждут календарь, но я попрошу всех запастись терпением. Мы себе ставим задачу дать календарь не позднее чем за месяц до старта — это 20 июня. Сделаем раньше — хорошо, но для нас главное не скорость, а качество календаря», — приводит слова Алаева ТАСС.

Действующим чемпионом России является «Зенит». Первый тур нового сезона РПЛ запланирован на 20-21 июля.