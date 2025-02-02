Алаев назвал неосторожными слова Кокорина об уровне РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментирровал слова Александра Кокорина об уровне лиги.

«Сашу Кокорина знаю по молодежной сборной. Такие слова — неаккуратные и неосторожные. Даже не хочется комментировать», — цитирует Алаева ТАСС.

Ранее Кокорин в подкасте футболиста «Краснодара» Федора Смолова назвал уровень РПЛ крайне никзим.

Россиянин с 2022 года он выступает за кипрский «Арис». В текщем сезоне на его счету 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал шесть результативных передач.