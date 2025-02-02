Алаев назвал неосторожными слова Кокорина об уровне РПЛ

Сегодня, 14:03
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментирровал слова Александра Кокорина об уровне лиги.
«Сашу Кокорина знаю по молодежной сборной. Такие слова — неаккуратные и неосторожные. Даже не хочется комментировать», — цитирует Алаева ТАСС.
Ранее Кокорин в подкасте футболиста «Краснодара» Федора Смолова назвал уровень РПЛ крайне никзим.
Россиянин с 2022 года он выступает за кипрский «Арис». В текщем сезоне на его счету 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал шесть результативных передач.