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Алаев: «Рано говорить о Суперлиге как о большом соревновании»

Даниил Аршавский
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Президент РПЛ Александр Алаев считает преждевременным обсуждение потенциального участия российских клубов в Суперлиге.

17 декабря стало известно о ребрендинге Суперлиги. В турнире, под названием Лига объединения (Unify League), примут участие 96 клубов предположительно включая российские. Старт обновленной Суперлиги запланирован на сентябрь 2025 года.

«Мне кажется, что пока рано говорить о Суперлиге как о большом соревновании, набор нескольких документов, еще нужно учитывать, что они ведут суды с УЕФА. Если поступят официальные документы с официальными условиями, конечно, мы с клубами будем это обсуждать», — цитирует Алаева ТАСС.

Российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за обострения конфликта на Украине.

Россию включили в&nbsp;число стран-участниц Суперлиги. Россию включили в число стран-участниц европейской футбольной Суперлиги. Но радоваться рано

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
Суперлига (футбол)
Александр Алаев
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