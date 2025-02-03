Алаев: «Рано говорить о Суперлиге как о большом соревновании»

Президент РПЛ Александр Алаев считает преждевременным обсуждение потенциального участия российских клубов в Суперлиге.

17 декабря стало известно о ребрендинге Суперлиги. В турнире, под названием Лига объединения (Unify League), примут участие 96 клубов предположительно включая российские. Старт обновленной Суперлиги запланирован на сентябрь 2025 года.

«Мне кажется, что пока рано говорить о Суперлиге как о большом соревновании, набор нескольких документов, еще нужно учитывать, что они ведут суды с УЕФА. Если поступят официальные документы с официальными условиями, конечно, мы с клубами будем это обсуждать», — цитирует Алаева ТАСС.

Российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за обострения конфликта на Украине.