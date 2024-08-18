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Сегодня, 16:42

Алаев объяснил, что «Факел» проведет домашний матч на стадионе «Спартака» ради зрителей на трибунах

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, почему было принято решение перенести домашний матч «Факела» в рамках 5-го тура РПЛ со «Спартаком» из Воронежа в Москву.

Ранее стало известно, что клубы поменялись кругами из-за решения властей Воронежской области временно приостановить проведение массовых мероприятий на территории региона в целях безопасности.

— Как проходил перенос матча из Воронежа?

— В соответствии с регламентом. У «Факела» осталось два домашних матча. Я практически ежедневно на связи с губернатором, ситуация там тяжелая. Завтра созвонимся и решим по ближайшим матчам. К сожалению, вариантов мало: без зрителей, перенос матча в «Оренбург» или на резервный стадион.

На резервный стадион в конкретном случае со «Спартаком» нельзя было перенести, так как «Локомотив» занят, а «РЖД Арена» была резервным стадионом. Поэтому мы благодарны «Спартаку» и их акционерам, что матч состоится с болельщиками. Надеемся, и ответный матч будет со зрителями. Дальше будем действовать по ситуации. Завтра обсудим с представителями футбольных клубов и губернатором, где состоится ближайший матч «Факел» — «Оренбург» (встреча 6-го тура РПЛ должна пройти 24 августа — Прим. «СЭ»).

Встреча состоится на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена» 18 августа, начало — в 17:30 по московскому времени.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Александр Алаев
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