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Сегодня, 10:00

Алаев объяснил, почему ЦСКА и «Ростов» не поменялись кругами и сыграли в Москве в декабре

Микеле Антонов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РПЛ Александр Алаев объяснил «СЭ», почему матч 17-го тура между ЦСКА и «Ростовом», который состоялся 3 декабря, был сыгран в Москве, а не в Ростове-на-Дону.

— Возник вопрос, почему нельзя было ЦСКА и «Ростову» поменяться кругами?

— На самом деле, вопрос очень простой. Конечно, мы понимаем, что «Ростов» — южный город, там надо играть в декабре. Но не все зависит от нас. Футбольный клуб «Ростов» сам к нам обратился еще перед началом сезона с просьбой не назначать игры на декабрь, потому что у них запланирована реновация поля. Да, мы понимаем, что, конечно, было бы проще сыграть в Ростове в декабре, но тогда есть риск, что поле будет не готово ко второй части сезона. Поэтому здесь пришлось нам всем пойти навстречу, чтобы ко второй части сезона оно было готово.

Ранее Алаев заявил, что по его мнению, лучше было бы перенести матч ЦСКА — «Ростов» (2:0) из-за сильного снегопада в Москве.

Радость Виктора Мендеса и&nbsp;Федора Чалова, Валерий Карпин предъявляет претензии судье. ЦСКА в снежном футболе побил «Ростов». Карпину грозит дисквалификация за оскорбление?

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Алаев
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