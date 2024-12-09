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Сегодня, 12:17

Алаев оценил посещаемость матчей РПЛ в первой части сезона

Камила Абдурахманова
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что вопросом посещаемости матчей РПЛ нужно заниматься, но это не является проблемой, которую нужно решать.

«Меня разочаровала посещаемость отдельных матчей. В целом же посещаемость игр РПЛ я оцениваю позитивно. Она выше даже прошлого сезона, это с учетом смены состава клубов. Поэтому я бы не сказал, что это проблема, которую нужно решать. Но это ситуация, которой нужно заниматься. Мы это делаем. Вы видели, что и в Грозном пытаемся что-то сделать, клубы ко всему этому подключились. В том числе и «Спартак», который собрал почти 15 тысяч на последнем матче в декабре», — приводит слова Алаева ТАСС.

Общая посещаемость матчей первой части сезона составила 1 627 171 человек, средняя по игре — 11 300 болельщиков. Общая посещаемость в этом сезоне по графику выше прошлого сезона, после 30 туров матчи сезона-2023/24 посетили 2 678 879 зрителей. В тройке лидеров находятся петербургский «Зенит» (400 352), московский «Спартак» (333 371) и «Краснодар» (332 831).

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Александр Алаев
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