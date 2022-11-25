Алаев оценил шансы на возвращение российских команд в еврокубки с учетом вхождения крымских клубов в РФС

Вице-президент РФС и президент РПЛ Александр Алаев оценил шансы на возвращение российских команд в еврокубки с учетом вхождения крымских клубов в РФС.

— Можно ли сказать, что с учетом операции по вхождению крымских клубов в чемпионаты России, которая уже началась, шансы на возвращение в Европу близятся к нулю?

— Мне бы не хотелось гипотетически оценивать риски потенциально возможных решений, — сказал Алаев.

— Решение принято или нет? Это непонятно. Никто конкретно не говорит, только общие фразы. Будет ли это какая-то отдельная структура?

— Мы же все понимаем, и это официально было заявлено, что сейчас идет процесс подготовки к аттестации и лицензированию клубов, какому уровню они соответствуют. Их там, если не ошибаюсь, восемь. Все ли восемь соответствуют, как это будет принято, отдельная зона либо включение клубов в зону Юг, — коллеги из ФНЛ под руководством Наиля Измайлова всем эти занимаются. Решение будет принимать исполком.

— Очевидно, что никакого евробудущего...

— Почему очевидно?

— Потому что очевидно, что если крымские клубы попадают в состав РФС, что так будет. Разве есть вариант, что если мы принимаем крымские клубы, после этого мы будем играть в Европе, даже если закончится СВО?

— Риски есть, это все понимают.

— Я говорю о том, как это рассматривает лига, знает ли, что теперь точно никаких евроденег у нас не будет.

— В Европе мы точно не играем, клубы ни копейки не получат. Это уже медицинский факт. Что будет со следующим сезоном, будет понятно, когда будет объявлено решение УЕФА. Дедлайн, по-моему, до начала мая, когда они должны проводить подготовку к жеребьевкам всех турниров. Перед началом мая все станет ясно.

29 сентября Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Решением УЕФА крымские клубы выступают в чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.