Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:22

Президент РПЛ Алаев: «Для лиги хорошо, что Дзюба феерит. Он действительно звезда»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев похвалил форварда «Локомотива» Артема Дзюбу за хорошую игру во второй части сезона чемпионата России.

«Хотел бы поздравить Дзюбу со званием «Игрок месяца» и Галактионова со званием «Тренер месяца». Я говорил еще перед рестартом сезона, что если Артем будет замотивирован и готов физически, то он поможет «Локомотиву» и будет полезен. Это подтвердилось. То, что Дзюба феерит, для лиги хорошо, потому что он действительно звезда. Наверное, просто уже забыли, сколько Артем забивал буквально год-два назад. Все сразу вспомнили, что Дзюба полтора месяца не тренировался. Однако и он, и Промес показывают, что если ты большой футболист, следишь за собой и готовишься, то можешь довольно быстро набрать кондиции и давать результат», — цитирует Алаева Sport24.

С февраля этого года 34-летний Дзюба выступает за «Локомотив». В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-02-alayev-dlya-rpl-khorosho-chto-dzyuba-feyerit-on-deystvitelno-zvezda
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов
Хасбик стал гостем шоу «Что было дальше?». Рассказал криминальную историю со странной концовкой
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте
Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза
ВСУ начали использовать американский аналог УР «Метеорит» M58 MICLIC
Конгрессмен США заявил о новом поражении Байдена на Украине
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
В «Спартаке» прокомментировали состояние Промеса после матча с «Ахматом»
«Крылья Советов» — «Оренбург»: ничья после первого тайма
«Химки» — «Краснодар»: гости ведут по итогам первого тайма
«Химки» — «Краснодар»: судья ошибочно не удалил Сперцяна? Краснодарец избежал даже предупреждения
«Химки» — «Краснодар»: защитник хозяев Лысцов удален за фол на Кордобе
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Воробьев сравнял счет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци считает форварда «Спартака» Бальде хорошим игроком

«Крылья Советов» — «Оренбург»: Воробьев сравнял счет