Президент РПЛ Алаев: «Для лиги хорошо, что Дзюба феерит. Он действительно звезда»

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Президент РПЛ Александр Алаев похвалил форварда «Локомотива» Артема Дзюбу за хорошую игру во второй части сезона чемпионата России.
«Хотел бы поздравить Дзюбу со званием «Игрок месяца» и Галактионова со званием «Тренер месяца». Я говорил еще перед рестартом сезона, что если Артем будет замотивирован и готов физически, то он поможет «Локомотиву» и будет полезен. Это подтвердилось. То, что Дзюба феерит, для лиги хорошо, потому что он действительно звезда. Наверное, просто уже забыли, сколько Артем забивал буквально год-два назад. Все сразу вспомнили, что Дзюба полтора месяца не тренировался. Однако и он, и Промес показывают, что если ты большой футболист, следишь за собой и готовишься, то можешь довольно быстро набрать кондиции и давать результат», — цитирует Алаева Sport24.
С февраля этого года 34-летний Дзюба выступает за «Локомотив». В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.