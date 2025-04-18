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Сегодня, 14:01

Алаев: «На «Химки» ходит не так много болельщиков — для РПЛ это проблема»

Дарик Агаларов
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава РПЛ Александр Алаев поделился мнением о целесообразности выступления «Химок» в чемпионате России.

— Не кажется ли вам, что нахождение «Химок» наносит ущерб лиге? На вопрос, зачем нужен «Факел» лиге, вы с легкостью ответите, а зачем нужны «Химки» РПЛ?

— Я понимаю, к чему вы клоните. В том числе речь про посещаемость. На данный момент есть регламентирующий документ, который футбольный клуб выполняет. То, что на них ходит не так много болельщиков, — конечно, для нас это проблема. И это определенный ущерб. Но прежде всего мы про спортивную составляющую, футболисты соревнуются на поле, поэтому они получили право играть. Они получили лицензию. Вопросов нет. Я был в Питере, где «Зенит» играл с «Краснодаром». Там было почти 60 000 человек, а на следующий день включаю игру «Химок», вижу там посещаемость и думаю: «И это у нас одна лига?»

«Химки» после 24 туров занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, в которых набрал 23 очка.

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ФК Химки
Александр Алаев
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