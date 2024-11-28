Алаев отметил, что после заявления Федорищева к матчу «Крыльев Советов» и «Зенита» будет дополнительное внимание

Президент РПЛ Александр Алаев предположил, как скандал с возможной коррупцией в российском футболе скажется на судействе в ближайшем туре РПЛ.

— Нет опасений, что если будут ошибки в ближайшем туре РПЛ, будут домыслы другого уровня о судействе?

— Нет таких опасений. Вчерашние матчи Кубка — обсуждали моменты матча «Ростова» и «Спартака». Судейские ошибки есть были и будут. Дополнительное внимание будет к матчу «Крыльев» и «Зенита», к сожалению.

— Дзюба произнес фразу про некие группы около «Локомотива»: измайловские и чертановские. Не кажется, что они тоже достойны проверки?

— Любые факты относительно любого субъекта клуба, функционеров, если эти факты есть, их надо разбирать. Много раз слышали названия других групп. Тревоги не увидел в этом интервью. Если бы я увидел — подсказал бы. Не утаскивайте меня сейчас туда.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 28 ноября он сообщил, что передал сведения о коррупции в правоохранительные органы.

Дарик Агаларов