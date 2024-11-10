Алаев отреагировал на отставку Амарала из «Спартака»

Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об отставке спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

«Спартак» объявил об уходе 33-летнего португальца 10 ноября.

— Я удивлен этому. Странно, что это произошло на фоне хороших результатов и победы в дерби. Значит, на то есть причины, — сказал Алаев «СЭ».

Амарал занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее он работал скаутом в «Бенфике».

После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 10 ноября красно-белые дома разгромили «Акрон» (4:0) в матче 15-го тура.