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Судейство

Сегодня, 18:14

Алаев отреагировал на отстранение Безбородова от судейства

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал отстранение арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей РПЛ и других соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

— Не знаю деталей. Я видел, что была переписка в телеграм-канале, где были комментарии со стороны Владислава. Мне кажется, будет более правильным, если его руководитель это прокомментирует. Это нерядовой случай вынесения наказания такого авторитетного судьи. Я удивился, когда увидел это наказание. Дождемся комментариев коллег, — сказал Алаев.

В начале октября пользователь со скрытым именем оставил комментарий под постом в одном из Telegram-каналов, в котором похвалил работу российского арбитра Владислава Безбородова в матче 11-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (1:2). «Как вообще отработал Безбородов на матче тура? Никто ничего не пишет, значит, идеально!» — говорилось в комментарии. Затем этот же пользователь оскорбил судей Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева за критику в адрес Безбородова.

Позднее выяснилось, что этим пользователем был сам Безбородов — его имя отображалось для тех, у кого в контактах есть номер арбитра.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
Владислав Безбородов

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