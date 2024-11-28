Алаев — о заявлении Федорищева: «Настаиваем на тщательном расследовании с участием представителей РПЛ»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

«Понятно, что громкое заявление. Все с ним ознакомились, видели эффект. Сочли необходимым оперативно собрать клубы, чтобы обсудить ситуацию. Все клубы, кроме «Крыльев», приняли участие. Повестка — заявления губернатора Самарской области. «Крылья» предупредили, что не смогут принять участия. Тархан Джабраилов (по данным «СЭ», доверенное лицо губернатора Федорищева, не имеющее официальной должности в «Крыльях». — Прим. «СЭ») попросил возможность выступить перед клубами. Он выступил. Предоставили площадку. Состоялось общение, посылы от губернатора донес. Как нам показалось, не до конца он был проинформирован. Клубы единогласно поддержали текст вышедшего заявления.

Уже направили обращение на Вячеслава Федорищева от лица лиги. Главное, что мы просим, — подчеркнули, что готовы оказать содействие, поделиться экспертизой. Главное в письме — другое. Мы настаиваем на тщательном расследовании с участием представителей РПЛ. Готов лично вылететь хоть сегодня, хоть завтра. Не можем оставить просто так список 10 клубов. Понятно, что все 16 клубов просят разобраться в ситуации. В том числе через ваши ресурсы призываю, прошу не оставлять факты, озвученные губернатором, без действия. Прошу включить нас в любом формате. Хотим быть частью этого процесса. Понимать, что происходит», — сказал Алаев.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

Дарик Агаларов